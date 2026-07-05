Potenza, purtroppo non ce l’ha fatta l’operaio coinvolto in un incidente sul lavoro in provincia

Non ce l’ha fatta l’operaio di 53 anni che era rimasto gravemente ferito nella mattinata di giovedì scorso a San Fele, nel potentino, mentre era al lavoro per conto dell’impresa impegnata in interventi di riqualificazione di un’area.
Come ricorda tg24.sky Roberto Frezza, originario di Apricena (Foggia), è deceduto in mattinata, all’ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato immediatamente trasferito dai sanitari del 118.
Nelle ultime ore, purtroppo, il quadro clinico è peggiorato fino al decesso.
La Procura del capoluogo lucano ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza su quanto accaduto.
Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.