“Fragili ma veri”: a Potenza un incontro per (ac)cogliere il mondo dei giovani

A un giorno dall’evento, l’Associazione di Promozione Sociale Sinergie Lucane richiama l’attenzione su un appuntamento che nasce da un’esigenza concreta e condivisa: fermarsi ad ascoltare il mondo degli adolescenti, senza filtri e senza etichette.

Venerdì 17 aprile, alle ore 18:00, presso il Covo degli Artisti di Potenza (Via Maratea), si terrà “Fragili ma veri”, un incontro aperto alla cittadinanza pensato come spazio autentico di riflessione sul tema della fragilità e del disagio giovanile.

Non una conferenza tradizionale, ma un momento costruito per favorire un dialogo reale tra chi vive quotidianamente accanto ai ragazzi e chi avverte la necessità di comprendere più a fondo ciò che spesso resta inespresso.

Un’occasione per dare voce a segnali che esistono, ma che troppo spesso rimangono silenziosi.

Il titolo scelto racchiude il senso dell’iniziativa: “fragili” e “veri” non sono in contraddizione, ma raccontano una condizione diffusa tra i giovani di oggi.

In quella fragilità si riconoscono autenticità, bisogno di ascolto e, soprattutto, una richiesta di relazione che non può essere ignorata.

L’incontro alternerà interventi e linguaggi diversi – parole, musica, letture e testimonianze – per restituire uno sguardo più ampio e umano sul tema.

Interverranno:

la dottoressa Desireè De Salvo (psichiatra),

la professoressa Brigida Tirone (insegnante),

la dottoressa Marianna Lo Sasso (sociologa e counselor),

Don Giuseppe Ferraiuolo, parroco e direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano.

A guidare il confronto sarà la giornalista Afra.

Accanto ai contributi professionali, ampio spazio sarà dato alle espressioni artistiche e alle voci dei giovani del territorio: le letture a cura di Lucia Sabia, con testi di Caterina Errico, Rebecca Famulare e Noemi Mecca, e l’accompagnamento musicale della cantante Serena Lotito.

Al centro dell’iniziativa, la convinzione che la fragilità non sia un limite da nascondere, ma una dimensione da riconoscere e accogliere. Solo così può diventare punto di partenza per costruire relazioni più solide e percorsi di crescita più consapevoli.

Sinergie Lucane ribadisce, con questo evento, il proprio impegno nel promuovere una rete educativa fatta di famiglia, scuola e professionalità diverse – educatori, psicologi, counselor, psichiatri e riferimenti spirituali – capace di sostenere i giovani senza lasciarli soli nel loro percorso.

“Fragili ma veri” vuole essere, in questo senso, un invito semplice ma necessario: creare spazi in cui i ragazzi possano sentirsi visti, ascoltati e riconosciuti, senza giudizio.

Di seguito la locandina con i dettagli.