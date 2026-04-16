Potenza, Dissesto idrogeologico: lavori di messa in sicurezza di questo versante in provincia. Le ultime notizie

Prosegue in maniera costante e strutturata l’azione del Soggetto Attuatore Delegato per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico, avv. Gianmarco Blasi, alla guida della Struttura Commissariale, impegnato nel coordinamento e nell’attuazione degli interventi strategici per la sicurezza del territorio.

Nella giornata odierna si è svolto un sopralluogo ad Anzi presso il cantiere relativo ai lavori di messa in sicurezza del versante in località Chiesa Madre – Planetario.

All’incontro hanno preso parte il Soggetto Attuatore Delegato, i tecnici incaricati e i rappresentanti dell’amministrazione comunale, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle opere.

L’intervento, di particolare rilevanza sotto il profilo della mitigazione del rischio idrogeologico, procede regolarmente secondo il cronoprogramma stabilito.

Le lavorazioni in corso sono finalizzate alla stabilizzazione del versante e alla riduzione delle criticità geomorfologiche, con soluzioni tecniche mirate a garantire la sicurezza dell’area e delle infrastrutture limitrofe.

L’attività della Struttura Commissariale si distingue per continuità operativa, capacità di coordinamento e attenzione al rispetto dei tempi e degli standard qualitativi, elementi che caratterizzano la gestione dell’avv. Gianmarco Blasi.

Ha dichiarato il Soggetto Attuatore Delegato, avv. Gianmarco Blasi:

“L’intervento di Anzi rappresenta un tassello importante di un lavoro più ampio e continuo che stiamo portando avanti su tutto il territorio.

La prevenzione del dissesto idrogeologico richiede programmazione, presenza costante sui cantieri e un’attenta regia tecnica e amministrativa.

I lavori procedono secondo quanto previsto e questo è il risultato di un impegno quotidiano della Struttura Commissariale e di tutti i soggetti coinvolti.

Stiamo garantendo un’azione incisiva e sistematica orientata non solo alla risoluzione delle criticità esistenti, ma anche alla costruzione di condizioni di maggiore sicurezza e resilienza per le comunità locali.

Il nostro obiettivo è assicurare interventi efficaci, nel rispetto dei tempi e con la massima qualità esecutiva.”