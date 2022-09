Grande risultato per la Basilicata: ben 3 squadre lucane sul podio nella Coppa Italia di Parahockey! Complimenti ai nostri atleti

Disputata a Mori, dal 2 al 4 settembre, la 5° edizione della Coppa Italia di Parahockey che vede sul podio tre squadre lucane: due nella categoria C21 e una nella Open Promo.

1° classificata categoria Open Promo è l’IISS “Tenente Remo Righetti” di Melfi (PZ).

Il trofeo è stato conteso con l’AsD Mercurio, formazione tutta al femminile e prossima alla nazionale femminile, classificandosi al 2° posto.

Si aggiudica il terzo posto l’HC Argentina Milano ed a seguire in classifica sono posizionate AsD Disabili Romani Roma, AsD Pippo Vagabondo Savona e La Rosa dei venti Savona.

Nella categoria C21 il primo posto sul podio va agli “Uguali nello Sport” di Pescara.

Le squadre lucane si sono aggiudicate il secondo e terzo posto sul podio rispettivamente:

l’AsD FORMA MENTIS “LE GAZZELLE” AIPD Val d’Agri-Lauria e AsD CAM “NOI … GLI SPECIALI” di Melfi (PZ).

Al quarto posto si posiziona l’UHC Adige Trento. A Nicolas Torraca dell’AsD Forma Mentis “Le Gazzelle” va anche il premio di migliore realizzatore.

Vincenzo Sonnessa, referente area scuola e inclusione FIH Basilicata ed allenatore delle due squadre della città Federiciana, dichiara:

“Grande soddisfazione per i successi raggiunti.

La squadra CAM ‘Noi gli speciali’ è da un paio di anni che si cimenta in competizioni Nazionali, la squadra dell’Istituto Scolastico ‘Righetti’ invece, non solo è la prima scuola aggregata FIH in Basilicata ma è anche la prima scuola a partecipare in una Coppa Italia Parahockey.

Per questo il mio ringraziamento va alla Dirigente Prof.ssa Vincenza d’Elia” continua Sonnessa, “che continua a credere fortemente nel valore aggiuntivo dello sport come fattore determinante per la crescita dei ragazzi, scommettendo su questo progetto finalizzato all’inclusione promosso dalla Federazione Italiana Hockey Basilicata”.

Roberta Rosa, Delegata FIH Regione Basilicata e Presidente AsD Forma Mentis, commenta:

“Le squadre lucane si sono ben distinte sul campo non solo sotto un ottimo aspetto tecnico ma anche di grande Fair Play.

La speciale normalità, continua la Rosa, contraddistingue queste competizioni, non la straordinarietà. Nella categoria C21 atleti ed atlete giocano insieme nelle stesse formazioni rivestendo medesimi ruoli. Nel Open Promo le formazioni femminili competono tranquillamente contro formazioni maschili”.

Anche in questa Coppa Italia abbiamo assistito ad un Parahockey all’insegna dell’INCLUSIONE e dal grande esempio di PARITÀ DI GENERE.

Ecco le foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)