Potenza celebra il successo del Giro d’Italia: una città in festa e orgoglio collettivo

L’Amministrazione comunale di Potenza esprime grande soddisfazione per il successo registrato in occasione dell’arrivo della tappa del Giro d’Italia nel capoluogo lucano.

Una giornata di festa, sport, partecipazione ed entusiasmo, che ha visto migliaia di cittadini e visitatori vivere con passione uno degli eventi più importanti del panorama sportivo internazionale, trasformando Potenza in una grande festa a cielo aperto.

“Il Giro d’Italia ha rappresentato per la nostra città un momento straordinario di promozione, partecipazione e orgoglio collettivo – dichiara il Sindaco di Potenza –. Le immagini di una Potenza piena di persone, colori ed entusiasmo già dal grande concerto organizzato dall’Amministrazione la sera del 12 maggio in Piazza Don Bosco, raccontano una comunità viva, accogliente e capace di affrontare con maturità anche eventi complessi sotto il profilo organizzativo”.

Il Sindaco ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le strutture comunali coinvolte nella macchina organizzativa, con particolare riferimento all’U.D. Viabilità e Mobilità del Comune di Potenza, guidata dal dirigente Angela Laurino, e a tutti i dipendenti che hanno lavorato con professionalità, disponibilità e spirito di servizio per garantire il corretto svolgimento dell’evento.

“Dietro il successo di questa giornata – prosegue il Sindaco – c’è il lavoro silenzioso ma fondamentale di donne e uomini che per settimane hanno pianificato ogni dettaglio con impegno encomiabile”.

Un plauso particolare è stato rivolto alla Polizia locale, alla Protezione Civile e alle centinaia di volontari impegnati lungo il percorso cittadino, che hanno assicurato assistenza, presidio del territorio e sicurezza durante tutte le fasi della manifestazione.

“Il loro contributo è stato determinante e merita il ringraziamento di tutta la città” ha concluso il Sindaco.