Bella: iniziati i preparativi per il TerraLenta Film Fest: un ricco programma cinematografico accompagnato da eventi paralleli. I dettagli

Sono iniziati i preparativi che porteranno alla programmazione della seconda edizione del TerraLenta Film Fest.

Tra le opere pervenute dalla call for entries, terminata il 18 Aprile, si contano oltre 260 candidature provenienti da 63 paesi.

Le selezioni termineranno il 25 Maggio, data in cui verrà pubblicata la selezione ufficiale che sarà composta da 8 lungometraggi e circa 10 cortometraggi.

​La seconda edizione del Festival, che si terrà dall’1 al 5 luglio 2026, cambia location; il progetto si sposta nel suggestivo centro storico di Bella, nell’entroterra dell’Appennino lucano.

Anche quest’anno il programma cinematografico sarà accompagnato da eventi paralleli e complementari, come proiezioni fuori concorso e ospitate.

Tra gli ospiti internazionali è ufficiale la presenza di Nick Jordan, già membro della giuria e direttore artistico del Braziers International Film Festival (UK), a cui sarà dedicato uno spazio di discussione e proiezione.

E’ inoltre confermata la proiezione fuori concorso del film “I nemici del popolo” di Andrea Marinelli e prodotto da Revolver, in anteprima nel territorio lucano.​