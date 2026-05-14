Tolve si mette in cammino: ecco il pellegrinaggio a piedi alla Madonna di Fonti

Domenica 17 maggio 2026 a Tolve si rinnova uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità: il pellegrinaggio a piedi alla Madonna di Fonti. Un momento di fede e tradizione che coinvolgerà fedeli e pellegrini in un percorso che unisce devozione popolare e partecipazione comunitaria.

L’iniziativa è promossa dalla Basilica Parrocchiale San Nicola – Santuario di San Rocco di Tolve e propone un programma che prenderà il via nelle prime ore del mattino, secondo quanto indicato nella locandina ufficiale.

Il pellegrinaggio prevede tre momenti principali:

Ore 6.30 : processione dalla Chiesa del Purgatorio con la Confraternita.

Ore 7.00 : raduno dei pellegrini, benedizione e inizio del pellegrinaggio presso Forno De Bonis .

Ore 10.00: Santa Messa presso il Santuario di Fonti.

Si tratta di un appuntamento che unisce spiritualità, cammino e tradizione, rafforzando il legame tra la comunità di Tolve e il culto mariano.

Il pellegrinaggio a piedi verso la Madonna di Fonti rappresenta da sempre un momento particolarmente significativo per il paese.

La partecipazione dei fedeli, il cammino condiviso e la celebrazione finale nel santuario restituiscono il senso più autentico di una tradizione che continua a essere viva e sentita.

Un rito antico che, ancora una volta, si rinnova nel segno della fede e della devozione popolare.