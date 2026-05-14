Potenza grande protagonista a Firenze: il CSI celebra il trionfo della danza lucana!

Il palcoscenico dell’Auditorium Spazio Reale di Firenze si è tinto dei colori lucani durante la quarta edizione del Campionato Nazionale di Danza CSI, svoltasi il 9 e 10 maggio scorso.

Il Comitato Territoriale CSI di Potenza celebra con orgoglio il successo straordinario della delegazione lucana, guidata dalle proprie affiliate ASD Metamorfosi e Liceo Statale “W. Gropius”, che insieme al Centro Danza Matera e alla Tanzballet di Melfi hanno saputo imporsi in un contesto di altissimo livello tecnico con oltre 700 danzatori da tutta Italia.

L’evento, che ha celebrato l’arte del movimento dalla danza classica alle danze urbane, ha visto la Basilicata protagonista assoluta tra le 29 scuole presenti.

La giuria internazionale composta da nomi di spicco come Michele Vegis, Teresita Del Vecchio, Sabatino D’Eustacchio, Mary Smash e Federica Fabbrizzi ha inserito le realtà lucane nell’élite della danza nazionale.

L’ASD Metamorfosi di Potenza si è confermata un’autentica eccellenza nel panorama coreutico nazionale.

La solidità tecnica della scuola è stata confermata da un medagliere eccezionale, che ha posizionato la società lucana tra le realtà più premiate e prestigiose dell’intera manifestazione.

1° Classificato: Gruppi Junior Hip Hop

2° Classificato: Gruppi Junior Contemporaneo

2° Classificato: Passo a Due Contemporaneo Baby

2° Classificato: Passi a Due Contemporaneo Children

2° Classificato: Gruppo Children Contemporaneo

Premio Miglior Talento: Assegnato a Filippo Panariello

Premi Speciali: Due prestigiosi premi per la Migliore Coreografia.

Oltre ai trofei, la società ha ottenuto numerose borse di studio per eventi internazionali di prestigio, tra cui spicca la partecipazione a una kermesse coreutica in Brasile.

A suggellare l’alto valore della compagine potentina, spicca il risultato di Celine Coviello, rappresentante del Liceo Statale “W. Gropius”, che ha incantato la giuria nella categoria accademica per eccellenza:

2° Classificato: Danza Classica Assolo Senior

Premio Miglior Talento Senior Classico

I risultati ottenuti dall’ASD Metamorfosi e dal Liceo “W. Gropius” dimostrano come la sinergia tra associazioni sportive e istituzioni scolastiche stia portando la danza lucana ai vertici nazionali.

Il trionfo della regione è stato completato dalla significativa partecipazione del Centro Danza Matera e dalla Tanzballet di Melfi, che insieme alle società di Potenza ha composto un fronte lucano compatto e di altissima qualità, dimostrando la forza del movimento coreutico dell’intera Basilicata.

“Siamo entusiasti di questi risultati che danno lustro non solo al nostro comitato, ma all’intero movimento sportivo lucano,” ha dichiarato il presidente del CSI Potenza Andrea Schiavone.

“Vedere le nostre società e quelle di Matera brillare accanto a realtà storiche di Liguria, Lombardia e Toscana è la prova del lavoro straordinario svolto quotidianamente con passione e impegno.

La danza nel CSI è sport, inclusione e cultura: i nostri ragazzi ne sono stati i migliori ambasciatori”.

Il Campionato Nazionale 2026 si chiude con un bilancio trionfale per la Basilicata, confermando che il talento e la dedizione dei nostri tecnici e atleti non temono confronti sui palcoscenici più importanti d’Italia.