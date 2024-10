Grande spettacolo tecnico-sportivo al Trofeo Ciclocross Città di Viggiano! Ecco le foto e i vincitori

Vivo successo per il Trofeo Ciclocross Città di Viggiano, tutto alla perfezione dal punto di vista organizzativo e dello spettacolo tecnico-sportivo.

La partecipazione di oltre 200 atleti da diverse regioni del Centro-Sud Italia è stata la nota positiva di questa manifestazione a carattere nazionale, ripagando ampiamente gli sforzi del Team Bykers Viggiano del presidente Giuseppe Dianò e con la supervisione tecnica di Francesco De Rosa e di Adriano Carlomagno (quest’ultimo nelle vesti di DOF, direttore di organizzazione fuoristrada).

Per la seconda volta in dodici edizioni, a Viggiano è ripartita la nuova stagione del Mediterraneo Cross circuito che coinvolge diverse regioni del Centro-Sud Italia con appuntamenti programmati in Basilicata, Abruzzo, Puglia, Calabria e Campania, tra ottobre e Dicembre 2024, confermandosi come un punto di riferimento per l’intero movimento nazionale.

Il percorso tracciato dinanzi il Centro Polifunzionale di Viggiano (ex Centro Caritas), si è snodato attraverso i prati adiacenti e un affascinante tratto di pineta, offrendo uno scenario mozzafiato.

Per il fango bisogna pazientare, ma complice il bel tempo che ha fatto capolino su Viggiano, il tracciato era molto asciutto ed erano molte le nuvole di polvere sollevate dal passaggio delle biciclette.

Nonostante ciò, la spettacolarità era assicurata ai massimi livelli nella nuova arena del ciclocross collaudata ottimamente per il terzo anno di fila.

Tra giovani ed agonisti, in ottima evidenza Alberto Antonio Malerba (Maglie Bike), Filippo Masciulli (Pedale Teate), Mattia Muraglia (MM Bike Andria-Resto al Sud), Riccardo Ancona (Maestri Mtb Martina) e Giuseppe Mattia Savino (Team Bykers Viggiano) tra i G6 uomini, Chiara Ligorio (Maestri Mtb Martina), Arianna Cecalupo (Avis Bike Ruvo), Margherita Gaglianone (Asd Belvedere Ciclone) e Mariazzurra Alberti (Team Bykers Viggiano) tra le G6 donne, Luciano Schettini (Fusion Bike), Andrea Posata (Amici della Bici Junior), Daniele Losacco (Kalos Scuola di Ciclismo Strada e Fuoristrada), Christian Bufano (Fusion Bike) e Mattia Caldarola (Fusion Bike) tra gli esordienti uomini secondo anno, Alessia Russo (Team Go Fast Puglia Aradeo), Martina Giuliese (Fusion Bike), Rebecca Ventola (Fusion Bike), Lucia Graziano (Federal Team Bike) e Margherita Graziano (Federal Team Bike) tra le esordienti donne secondo anno, Marco Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Luigi Altamura (Fusion Bike), Luca Del Gaone (Amici della Bici Junior), Samuele Sorvillo (Amicisuperski) e Leonardo Alesi (Scuola di Ciclismo Prati di Tivo) tra gli allievi uomini primo anno, Noemi Fracchiolla (Fusion Bike), Maria Vittoria Quarta (Avis Bike Ruvo), Melissa Balestra (Avis Bike Ruvo) e Noemy Ferrusi (Pedale Sulmonese) tra le allieve donne primo anno, Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Manuel Grosso La Valle (Asd Belvedere Ciclone), Jacopo Pio Ferrusi (Pedale Sulmonese), Filippo Cocci (Villa Sant’Antonio-Cicli Cocci) e Giuseppe Tatoli (Fusion Bike) tra gli allievi uomini secondo anno, Silvia Leonetti (Avis Bike Ruvo) tra le allieve donne secondo anno, Marco Russo (Team Go Fast Puglia Aradeo), Alessandro Biscossi (Race Mountain GM Sport Folcarelli), Ivan Diomede (Bike&Sport Team), Dario Macchia (Cycling Cafè Racing Team) e Francesco Landolfi (Cycling Cafè Racing Team) tra gli juniores uomini, Brenda Zavarella (Race Mountain GM Sport Folcarelli), Angelica Brucoli (Avis Bike Ruvo), Denise Schito (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Marielena Gramegna (Avis Bike Ruvo) e Maria Lauciello (Avis Bike Ruvo) tra le juniores donne, Federico De Paolis (Race Mountain GM Sport Folcarelli), Valerio Pisanu (Race Mountain GM Sport Folcarelli), Vittorio Carrer (Fusion Bike), Simone Massaro (Fusion Bike) e Damiano Olivieri (Race Mountain GM Sport Folcarelli) tra gli under 23 uomini, Chiara Radesca (Zhiraf Pagliaccia), Martina Normanno (Maglie Bike) e Francesca Emilia Musci (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra le under 23 donne, Antonio Lavieri (Loco Bikers), Simone Adinolfi (Team Bykers Viggiano) e Domenico Chiarelli (Ciclo Team Valnoce) tra gli élite uomini, Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce) e Chiara Mazziotta (Team Bykers Viggiano) tra le élite donne.

Obiettivo primato nelle fasce amatoriali per Maria Cristiana Rescigno (CPS Professional Team) tra le élite master donna, Emanuela Civilla (Mtb Casarano) tra le master donna 4, Veronica Improta (Federal Team Bike) tra le master donna 5, Eleonora Cristina Valluzzi (Loco Bikers) tra le master donna 6, Antonio Morè (Team Preview Sei Sport) tra gli élite sport, Francesco Acquaviva (Sport for Fit Racing Team) tra i master 1, Antonio Vigoroso (Team Eracle) tra i master 2, Cosimo Cattedra (Team Preview Sei Sport) tra i master 3, Gianfranco Bongermino (New Cycling Team) tra i master 4, Donato Capitaneo (Team Preview Sei Sport) tra i master 5, Francesco Masullo (Movicoast Sport e Turismo) tra i master 6, Biagio Palmisano (Asd Narducci) tra i master 7 e Giuseppe Cinalli (Pro Life Racing Team) tra i master 8.

Di ordinaria amministrazione il lavoro della giuria nazionale (con in testa il lucano Vincenzo Pernetti coaudivato dai colleghi Giulia Laghi, Giuseppe Milone, Antonio Ciddio e Gabriele Dizonno) ed un elogio particolare al cronometraggio di Mtbonline (Michele Carella) che ha espletato alla perfezione questo servizio per la 799°volta, contemplando tutte le gare del fuoristrada nazionale ed internazionale in Italia, per un cammino iniziato ufficialmente il 17 Novembre del 2001 a Monopoli in una prova di Coppa del Mondo di ciclocross.

A presenziare alle premiazioni e alla vestizione delle maglie di leader del Mediterraneo Cross (solo per gli agonisti) Gianfranco Moscogiuro (vice sindaco) e Giuseppe Berardone (delegato allo sport) per il comune di Viggiano, Carmine Acquasanta (vice presidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana), Vincenzo Sileo (delegato regionale FCI Basilicata), Prospero Di Dio (responsabile struttura tecnica regionale FCI Basilicata), Maurizio Russo (responsabile settore amatoriale e cicloturistico FCI Basilicata), Nicola Perciante (responsabile della commissione giovanile under 13 FCI Basilicata), Giuseppe Lombardi (responsabile settore fuoristrada FCI Basilicata) e Michele Lavieri (referente ciclocross FCI Basilicata).

I LEADER DEL MEDITERRANEO CROSS 2024 DOPO LA PRIMA PROVA

G6 uomini: Alberto Antonio Malerba (Maglie Bike)

G6 donne: Chiara Ligorio (Maestri Mtb Martina)

Esordienti secondo anno uomini: Luciano Schettini (Fusion Bike)

Esordienti secondo anno donne: Alessia Russo (Team Go Fast Puglia Aradeo)

Allievi primo anno uomini: Marco Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino)

Allieve primo anno donne: Noemi Fracchiolla (Fusion Bike)

Allievi secondo anno uomini: Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino)

Allieve secondo anno donne: Silvia Leonetti (Avis Bike Ruvo)

Juniores uomini: Marco Russo (Team Go Fast Puglia Aradeo)

Juniores donne: Brenda Zavarella (Race Mountain GM Sport Folcarelli)

Open uomini: Federico De Paolis (Race Mountain GM Sport Folcarelli)

Open donne: Chiara Radesca (Zhiraf Pagliaccia)

Ecco le foto.