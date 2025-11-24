Il Liceo Classico “Q. Orazio Flacco” di Potenza condanna ogni forma di violenza ai danni delle donne. L’iniziativa itinerante contro ogni pregiudizio

“Non è mai il vestito a parlare di una colpa. È la violenza, sempre, a dover essere guardata in faccia”.

È questo il messaggio, tanto semplice quanto potente, al centro della mostra “Come eri vestita?”, che per una settimana, a partire dal prossimo 25 novembre alle ore 10.30, sarà allestita presso l’atrio del Liceo Classico “Q. Orazio Flacco” di Potenza.

La mostra, curata da Claudia Marone, presidente dell’associazione “Non Sei Sola Potenza”, ha lo scopo di contribuire a smantellare il pregiudizio secondo il quale la vittima “avrebbe potuto evitare lo stupro se solo avesse indossato abiti diversi” e rende chiara l’irrilevanza del tipo di abbigliamento indossato, sottolineando l’eterogeneità di luoghi e contesti sociali nei quali le violenze avvengono.

La mostra, fortemente voluta dal Dipartimento di Lettere del Ginnasio, rientra nell’ambito delle attività didattiche di educazione civica rivolte agli alunni delle classi quarte e si inserisce all’interno di un incontro di sensibilizzazione che si svolgerà, a partire dalle ore 11.00, nell’aula magna con la finalità di trasformare l’ambiente scolastico in un luogo di riflessione e condanna di ogni forma di violenza o prevaricazione ai danni delle donne.

Nel corso dell’incontro, moderato dagli studenti del Liceo Classico “Q. Orazio Flacco”, il criminologo Antonio Calabrese affronterà in particolare il tema del preoccupante fenomeno della violenza di genere tra gli adolescenti e Claudia Marone, presidente dell’Associazione “Non Sei Sola Potenza” presenterà agli studenti le molteplici iniziative, messe in atto dalla associazione da lei presieduta, per prevenire e contrastare qualsiasi forma di violenza ed in particolare illustrerà il funzionamento della Community Whatsapp “Non sei sola Potenza” che è un supporto attivo 24 ore su 24, al quale qualsiasi ragazza o donna che dovesse trovarsi in pericolo o fare dei tragitti in solitudine può scrivere o chiamare per allertare eventualmente i soccorsi o attivare la geolocalizzazione.

Di seguito la locandina con i dettagli.