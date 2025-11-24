In Basilicata nuovi mezzi per il Trasporto pubblico, “un passo importante per la mobilità regionale”: la richiesta

Gerardo De Grazia, Segretario Regionale CONFSAL Basilicata, e Gianluca Candela, della Segreteria FAST Confsal Basilicata, esprimono piena soddisfazione per l’annuncio dato ieri dall’Assessore al Trasporto Pubblico Locale e Vicepresidente della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, riguardante l’arrivo di una nuova flotta di autobus destinati al TPL regionale.

Dichiarano De Grazia e Candela:

“Si tratta di mezzi moderni, finalmente adeguati agli standard che i cittadini e i lavoratori meritano: pedane per la mobilità ridotta, sistemi di videosorveglianza, GPS e dotazioni tecnologiche che segnano un salto di qualità atteso da anni.

È un investimento che conferma la volontà dell’Assessorato di proseguire con determinazione lungo un percorso di innovazione e rilancio, dopo una stagione troppo lunga in cui il settore è stato lasciato in condizioni di evidente abbandono, con inevitabili ripercussioni sulla qualità del servizio e sulla dignità lavorativa degli addetti.”

I rappresentanti sindacali sottolineano inoltre come l’impegno mostrato dall’Assessore, che va dall’introduzione del biglietto unico alla razionalizzazione dell’intero sistema, debba trovare pieno sostegno da parte delle aziende del territorio, chiamate oggi più che mai ad abbandonare logiche del passato e a guardare con responsabilità al futuro del TPL lucano.

Concludono De Grazia e Candela:

“Ci auguriamo che questo processo di rinnovamento non si fermi e possa trasformarsi finalmente in quel cambio di passo strutturale che il settore attende da anni.

L’obiettivo deve essere chiaro: arrivare a un unico riferimento imprenditoriale capace di garantire equità, superare definitivamente le attuali e ingiustificate disparità contrattuali e restituire ai lavoratori condizioni di lavoro uniformi e dignitose, senza più zone grigie o differenze inspiegabili”.