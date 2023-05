Il ministro Crosetto visita lo stand del Consiglio regionale della Basilicata al Salone del libro! I dettagli

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, presente al Salone del libro di Torino, ha visitato nel tardo pomeriggio di ieri lo stand del Consiglio regionale della Basilicata.

Accolto dalla funzionaria della Struttura di Coordinamento Informazione, Comunicazione ed Eventi del Consiglio regionale, Lucia Briscese, il Ministro ha espresso nei confronti degli editori parole di apprezzamento per il lavoro svolto con passione e determinazione e per la forza creativa dei libri in esposizione, molti dei quali riguardanti le bellezze storiche, paesaggistiche e naturali della Basilicata.a

