Il Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone” in cammino verso la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne: gli appuntamenti

Il Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone” in cammino verso la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne: 100 passi con Elisa e le altre Donne vittime di violenza.
Questi gli appuntamenti in agenda:
- 𝐋𝐮𝐧𝐞𝐝𝐢 𝟐𝟒 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐡 𝟏𝟎:𝟎𝟎 presso 𝐥’𝐀𝐮𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐠𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐈𝐈𝐒 𝐋𝐞𝐨𝐧𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐝𝐚 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐢 – 𝐍𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 Inaugurazione dell’Adozione della Panchina Rossa di Elisa alla presenza di Mamma Filomena;
- 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝𝐢 𝟐𝟓 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐡 𝟏𝟎:𝟎𝟎 presso 𝐥’𝐀𝐮𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐠𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐔𝐧𝐢𝐛𝐚𝐬 – 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐬 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐜𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐢 𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 accoglierà “Frammenti che parlano – Riparare le ferite con l’oro del rispetto, rompere il silenzio sui femminicidi”, con l’inaugurazione alla presenza di Gildo Claps di una pietra d’inciampo dedicata ad Elisa;
- 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝𝐢 𝟐𝟓 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐡 𝟏𝟏:𝟎𝟎 presso il 𝐂𝐢𝐧𝐞𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐃𝐨𝐧 𝐁𝐨𝐬𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 parteciperemo con Mamma Filomena al simposio organizzato dall’𝐈𝐈𝐒 “𝐄𝐢𝐧𝐬𝐭𝐞𝐢𝐧 – 𝐃𝐞 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨” 𝐝𝐢 𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚. “𝐃𝐚𝐥 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐨𝐦𝐛𝐫𝐚 𝐚𝐥 𝐟𝐫𝐚𝐠𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐮𝐜𝐞: 𝐯𝐨𝐜𝐢, 𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢, 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐢 𝐝𝐢 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐚𝐧𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐞”;
- 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝𝐢 𝟐𝟓 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐡 𝟐𝟏:𝟎𝟎 presso la 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐚𝐜𝐞 𝐚 𝐂𝐚𝐧𝐞𝐠𝐫𝐚𝐭𝐞 (𝐌𝐈) parteciperemo alla serata “𝐔𝐧𝐚 𝐥𝐮𝐜𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐄𝐥𝐢𝐬𝐚: 𝐚 𝐂𝐚𝐧𝐞𝐠𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐞𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐞” e, assisteremo all’Inaugurazione di una Panchina Rossa dedicata alla Memoria di Elisa.