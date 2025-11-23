Basilicata, trasporto pubblico: presto entreranno in servizio 40 nuovi autobus. L’annuncio

Consegna ufficiale di 40 nuovi autobus destinati alle aziende del trasporto pubblico extraurbano lucano aderenti al consorzio Cotrab.

L’appuntamento, promosso dalla Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata, è fissato per martedì 25 novembre alle ore 10.30 nell’autorimessa della Sita in via Appia a Potenza, una delle società aggiudicatarie della fornitura.

La dotazione, finanziata per circa 11,5 milioni di euro, rientra nel piano regionale di rinnovo della flotta circolante, con copertura al 90 per cento da parte della Regione Basilicata e il restante 10 per cento a carico delle imprese aderenti.

I nuovi autobus, con le più recenti classi di emissione, sono suddivisi in tre tipologie:

15 veicoli da 7,50 a 8,99 metri,

16 da 10,50 a 11,49 metri,

9 da 11,50 a 12,49 metri.

Il rinnovo del parco circolante prevede, inoltre, l’acquisizione complessiva di circa 100 autobus.

Ciascun mezzo è equipaggiato con pedana per passeggeri a ridotta mobilità, sistemi di videosorveglianza, dispositivi di localizzazione GPS, contapasseggeri, cabina protetta per il conducente, climatizzazione e predisposizione per la connettività internet.

Si tratta, dunque, di veicoli di ultima generazione pensati per incrementare sicurezza, accessibilità e qualità del viaggio.

Afferma il vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Pasquale Pepe:

“Questo investimento si inserisce in un percorso più ampio che punta a sostituire i mezzi più obsoleti, ridurre le emissioni e offrire agli utenti standard più elevati di comfort, creando sempre maggiori possibilità di interconnessione nel trasporto pubblico locale.

È un passo avanti nella costruzione di una mobilità collettiva moderna e attrattiva, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e dell’ambiente.

Abbiamo comunicato progressivamente tutti gli step di avanzamento di questa fornitura, che è giunta alla fase conclusiva con la consegna alle società di trasporto affinché i bus siano al servizio dei lucani.

Va sottolineato che siamo passati in soli otto mesi dalla delibera di Giunta in cui sono stati assegnati i finanziamenti, alla pubblicazione della gara d’acquisto dei mezzi, all’assegnazione e ai bus fisicamente nei piazzali delle società di autotrasporto.

Tutti passaggi complessi superati con un intenso lavoro di squadra.

Pertanto, ringrazio la direzione e gli uffici dell’assessorato che rappresento per il risultato sin qui raggiunto”.