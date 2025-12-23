In arrivo un bando di concorso per oltre 2000 assunzioni! La data da segnare

L’Inps ha annunciato un piano di potenziamento del proprio organico con l’assunzione di circa 4.800 nuovi dipendenti.

Le procedure sono state deliberate dal consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Vediamo quali sono i profili richiesti e i passaggi che anticiperanno la pubblicazione dei bandi.

Le decisioni come riporta today sono state prese dal consiglio di amministrazione dell’Inps nelle sedute del 26 novembre, del 3 e del 17 dicembre 2025.

Le procedure prevedono l’ingresso di circa 2.200 nuove unità su diversi profili professionali, cui si aggiungono ulteriori 2.600 assunzioni già in corso.

Nello specifico è prevista l’immissione nei ruoli dell’Istituto di 738 funzionari della famiglia professionale “Funzionario progettazione, erogazione e controllo dei servizi” (Pecs), destinati alle direzioni regionali e provinciali su tutto il territorio nazionale, alle direzioni di coordinamento metropolitano di Milano, Napoli e Roma e alla Direzione generale.

Prevista poi l’immissione di 134 funzionari tecnici, destinati alle direzioni regionali e al coordinamento generale tecnico-edilizio presso la direzione generale, e di 8 dirigenti amministrativi, destinati a strutture di livello nazionale.

Sono poi attese stabilizzazioni di personale per un totale di 13 unità, appartenenti a diverse Aree e profili professionali e, nello specifico, 9 funzionari Pecs, 3 assistenti ai servizi, 1 assistente informatico.

Grazie all’autorizzazione allo svolgimento di autonome procedure concorsuali, l’Inps potrà poi acquisire 248 assistenti informatici, 88 funzionari informatici, 26 assistenti tecnici, 13 insegnanti per il liceo “San Bartolomeo” di Sansepolcro e 49 dirigenti di seconda fascia.

A queste assunzioni si aggiungeranno poi 949 assistenti ai servizi, selezionati tramite concorso unico Ripam condotto da Formez.

Tutti i bandi e gli avvisi relativi alle procedure saranno pubblicati entro il 31 dicembre.