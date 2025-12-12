In provincia di Potenza 300 coristi insieme per un grande concerto in simultanea. Il programma

Il 13 dicembre, in occasione della tradizionale festività di Santa Lucia, per la prima volta in Italia, sarà organizzato un grande concerto in simultanea nelle chiese e cattedrali medievali di vari centri della Basilicata, con la partecipazione di cori e corali del Vulture e Alto Bradano e il coinvolgimento di circa 300 coristi.

Ideato e diretto dal maestro Ambrogio Sparagna, Basilicanta da avvio alla collaborazione con la Diocesi di Melfi- Rapolla- Venosa e l’Arcidiocesi di Acerenza all’interno del progetto Fantastico Medioevo, promosso dalla Presidenza della Giunta Regionale di Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019, in collaborazione con Apt Basilicata, Lucana Film Commission, Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa, Regione Normandia, con la direzione scientifica del prof. Fulvio Delle Donne e la direzione artistica del poeta Davide Rondoni.

Il progetto punta a riportare in primo piano il ruolo che la Basilicata ha avuto nel Medioevo come crocevia politico, luogo di approdo e ripartenza di multiformi culture nel cuore del Mediterraneo, e valorizzare il patrimonio medievale della regione attraverso una serie di iniziative di carattere multidisciplinare che puntano a riscoprire il dinamismo e la creatività di questa epoca storica.

Realizzato in collaborazione con A.Ba.Co – Associazione regionale dei Cori della Basilicata e Chorus Inside Basilicata con il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione del Vaticano, Basilicanta è collegato alle celebrazioni dell’Ottocentenario francescano.

Ciascun coro coinvolto eseguirà, insieme al proprio repertorio, alcuni brani legati al Medioevo, come inni liturgici in gregoriano ma anche un’antica lauda dedicata a San Francesco, tratta dal Laudario di Cortona.

Il repertorio di ogni coro sarà inoltre caratterizzato dalla proposta di alcuni brani tipici della tradizione popolare sacra lucana.

In molti casi si tratta di canti in italiano antico, in dialetto e in latino, che conservano ancora una funzione importante all’interno della vita delle comunità lucane; fra questi spiccano alcune laudi della tradizione cinquecentesca filippina come la famosa Vanità di Vanità e alcune canzoncine spirituali settecentesche di Sant’Alfonso M. dei Liguori come Fieri flagelli, Gesù mio, Ninno mio e Quanne nascette ninne.

Un’altra particolarità è l’ampia presenza di canti processionali dedicati ai Santi Patroni come San Rocco, San Donato, San Vito, il repertorio mariano e quello delle confraternite tipico del periodo quaresimale come il Miserere (Salmo 50).

Basilicanta consentirà a tutti i partecipanti, cantori e pubblico, di essere protagonisti di un concerto “unico e simultaneo” che vuole lanciare all’Italia e al Mediterraneo un messaggio di pace attraverso il canto corale, espressione artistica che unisce persone di ogni età, sesso e condizione sociale, accomunate dalla passione e da un dono e desiderose di fare un’esperienza intensa di vita comunitaria.

Un’occasione speciale per scoprire i tesori dell’antica tradizione musicale popolare della Basilicata e, attraverso questi, la bellezza dei territori che la custodiscono.

Di seguito il programma dei concerti:

Acerenza, Cattedrale di Santa Maria Assunta Vergine e S. Canio Vescovo – Corale Polifonica “Acerenza città Cattedrale”, ore 18:30;

Genzano di Lucania, Chiesa di Sant’Antonio da Padova – Corale polifonica Shekinah, ore 19:00;

Melfi, Cattedrale di Santa Maria Assunta – Corale Diocesana Melfi Rapolla Venosa, ore 19:30;

Oppido Lucano, Chiesa Convento di S. Antonio – Corale Polifonica “J. Obadiah”, ore 19:00;

Oppido Lucano, Chiesa Convento di S. Antonio – Coro Oppidi Cantores, ore 19:45;

Rapone, Chiesa madre S. Nicola Vescovo – Corale parrocchiale S. Nicola Vescovo, ore 18:00;

Ruvo del Monte, Chiesa di Santa Maria Assunta – Coro “Venerabile Domenico Blasucci”, ore 18:00;