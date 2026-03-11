Indotto Stellantis di Melfi, “nuova importante commessa: ci auguriamo possa contribuire a ridurre progressivamente il ricorso agli ammortizzatori sociali”. I dettagli

La direzione della YanFeng ha ufficializzato l’assegnazione all’azienda, ubicata nell’area industriale di San Nicola di Melfi, di una nuova importante commessa relativa alla produzione dei pannelli porta destinati al nuovo modello Tonale dell’Alfa Romeo.

Si tratta di una notizia positiva per il futuro produttivo dello stabilimento e per la prospettiva occupazionale del sito, che arriva anche a seguito del lavoro svolto dalla Fismic Confsal, prima organizzazione sindacale in azienda, insieme alle RSU e alle altre organizzazioni presenti.

Dichiara Donato Russo segretario territoriale della Fismic-Confsal con delega all’indotto Stellantis:

“Accogliamo con soddisfazione l’ufficializzazione di questa nuova attività perché rappresenta un segnale concreto per il futuro dello stabilimento.

Come Fismic Confsal, abbiamo sempre creduto e lavorato con responsabilità per sostenere il mantenimento e il rafforzamento delle attività produttive del sito, affinché l’azienda uscisse dal periodo buio attraversato”.

Conclude Russo:

“Questa nuova commessa può rappresentare un passo importante nella direzione della piena saturazione dell’organico e ci auguriamo possa contribuire a ridurre progressivamente il ricorso agli ammortizzatori sociali, restituendo stabilità e prospettive industriali più solide allo stabilimento”.