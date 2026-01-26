Potenza, attenzione: da domani al via i lavori in questa zona. Le modifiche alla circolazione

A partire da martedì 27 gennaio, via Pesaro sarà interessata da lavori di estensione della rete metano a cura di Italgas.

È quanto fa sapere l’assessore alla viabilità del Comune di Potenza Giunzio che aggiunge:

“Si tratta di un’opera attesa da tempo, resa possibile dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Telesca e Italgas, che porterà un servizio fondamentale a numerosi residenti.

L’intervento prevede la realizzazione di circa 400 metri di nuova infrastruttura per il collegamento di decine di famiglie.

L’impegno per la metanizzazione di Potenza rientra nella strategia di investimento e innovazione tecnologica di Italgas per migliorare la qualità del servizio nel comune.

Durante i lavori, via Pesaro sarà chiusa al transito e sarà necessario utilizzare la viabilità alternativa passando da via Serre.

Circa due mesi dopo il termine degli interventi, verrà rifatto completamente anche il manto stradale della via.

A breve saranno fornite novità riguardanti la Gara Atem per la metanizzazione di molte altre aree non servite del comune di Potenza”.