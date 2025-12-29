La Fiamma Olimpica illumina anche Pietrapertosa e il cuore delle Dolomiti Lucane!

La Fiamma Olimpica ha illuminato Pietrapertosa e il cuore delle Dolomiti Lucane, regalando al nostro borgo un’emozione straordinaria e senza precedenti.

Un evento simbolico, potente, capace di unire tradizione, sport e bellezza in uno scenario unico al mondo.

Come fa sapere l’Amministrazione Comunale:

“A portare con orgoglio la fiamma è stato il nostro concittadino Giacomo Piancazzo, tedoforo di un momento storico che ha riempito di emozione l’intera comunità.

La fiamma, simbolo universale di pace, speranza e fratellanza, ha compiuto il suggestivo Volo, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Un sentito ringraziamento va a tutti i bambini, protagonisti con il loro entusiasmo contagioso;

a tutti i cittadini, che hanno partecipato con calore e senso di appartenenza;

ai Carabinieri, alla Polizia Locale e alla Protezione Civile, per l’impegno, la disponibilità e la professionalità che hanno garantito sicurezza e serenità durante l’intera manifestazione.

Grazie Giacomo per aver rappresentato Pietrapertosa con onore.

Grazie a chi ha reso possibile questo evento unico.

Oggi il nostro borgo ha volato alto, insieme alla Fiamma”.