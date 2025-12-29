Potenza, Bardi al passaggio della Fiamma Olimpica: “Il fuoco accompagna da sempre la nostra identità e il nostro senso di appartenenza”

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, è intervenuto ieri a Potenza alla cerimonia della “City Celebration” in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica.

Nel suo intervento, il Presidente ha espresso gioia e orgoglio, sottolineando come la regione stia ospitando un simbolo universale di pace e competizione leale, oltre che un emblema dei valori di eccellenza e rispetto reciproco che caratterizzano le comunità lucane.

Il Presidente ha evidenziato un parallelo significativo tra la fiamma olimpica e le tradizioni locali, ricordando come i riti del fuoco – dai falò natalizi alle feste popolari – rappresentino per la Basilicata momenti di purificazione e coesione comunitaria.

“Il fuoco accompagna da sempre la nostra identità e il nostro senso di appartenenza”, ha detto Bardi, rimarcando il legame profondo tra lo sport e le radici culturali del territorio.

Il Presidente ha ricordato che l’inclusione capillare dell’intero territorio lucano nel programma ufficiale è il risultato di un preciso impegno istituzionale avviato lo scorso anno al Festival delle Regioni a Bari, volto a valorizzare non solo i capoluoghi ma l’intera geografia regionale. In conclusione Bardi ha definito queste giornate una vetrina internazionale per le bellezze naturali e la capacità di accoglienza della Basilicata.

Al di là dell’aspetto sportivo, il messaggio della Fiamma è stato descritto come un invito alla costruzione di un futuro di pace e crescita sostenibile, affrontando le sfide collettive con visione e responsabilità. Con l’accensione simbolica della celebrazione, la Basilicata ha accolto la Fiamma con lo sguardo rivolto al futuro e ai valori di unità che essa rappresenta.