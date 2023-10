La melanzana rossa e il fagiolo bianco di Rotonda in vetrina a questo evento nazionale! Ecco le foto

Immancabile anche quest’anno l’appuntamento per le due eccellenze dop del Pollino con “Milano Golosa”, la kermesse dedicata alle bontà agroalimentari del territorio nazionale, in corso nel capoluogo lombardo.

Per la sua undicesima edizione, la location cittadina scelta per ospitare la manifestazione è il Palazzo del Ghiaccio, che per tre giorni si anima di buongusto.

Tra le tante eccellenze italiane presenti a Milano ci sono la melanzana rossa e il fagiolo bianco di Rotonda, entrambe tipicità a marchio dop assolutamente uniche del territorio del Pollino.

Molto apprezzate anche quest’anno dai visitatori giunti per l’occasione da tutto il mondo, le due bontà lucane hanno conquistato il palato dello chef Fabio Campoli, che già da diversi anni ne abbraccia la promozione ai fini di diffonderne la conoscenza, non di meno attraverso l’approfondimento delle migliori tecniche e ricette per esaltarne il gusto in cucina.

Non a caso, lo chef si è esibito presso lo stand “Pollino Experience” dando vita ad un raffinato show cooking dedicato alle contaminazioni mediterranee.

Lo chef opinion leader del food italiano ha proposto due ricette che hanno esaltato ciascuna l’unicità di questi prodotti, che nella loro essenza contribuiscono a preservare la biodiversità e a mantenere viva e ricca la tradizione gastronomica locale.

In un altro show cooking con annessa degustazione si è esibito lo chef del ristorante “‘A Rimissa” di Rotonda, Donato Chacchio.

Franco Bruno, presidente del Consorzio per la valorizzazione della melanzana rossa dop di Rotonda, fa sapere:

“Coltivati nella piccola oasi incontaminata di Piano dell’Incoronata, la melanzana rossa dop e il fagiolo bianco dop di Rotonda riscuotono oggi sempre più successo e apprezzamento da parte degli intenditori anche sul mercato estero.

La gamma di prodotti lavorati include confetture, conserve, sottoli e sottaceti in numerose varietà, portando sulle tavole del mondo intero solo il meglio dei frutti della terra e delle ricette tramandate localmente”.

Fabio Campoli invita tutti gli amanti della cucina:

“a scoprire e sperimentare la melanzana rossa e il fagiolo bianco dop di Rotonda.

Questi tesori gastronomici non solo offrono un’esperienza di gusto unica, ma ci ricordano quanto sia importante preservare e celebrare le tradizioni gastronomiche che differenziano e impreziosiscono con tanta varietà le nostre regioni italiane.

Sono lieto e orgoglioso di aver preso parte anche quest’anno a ‘Milano Golosa’ per promuovere e valorizzare questi straordinari doni della terra lucana e di condividere la bellezza delle scelte consapevoli che si traducono in cucina autentica”.

