La Polizia Provinciale di Potenza a Riccione per questo importante Convegno. I dettagli

In svolgimento a Riccione, la 42esima edizione delle Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana, a cui partecipa anche la delegazione della Polizia Provinciale di Potenza con la presenza del dirigente dell’Ufficio, Giovanni Conte, il Comandante della Polizia Provinciale Pasquale Ricciardella ed un rappresentante del corpo di polizia.

Un’attività, quella della Polizia Provinciale che, come evidenzia il Presidente Christian Giordano:

“garantisce continuità ed efficienza nella tutela e nella salvaguardia dell’ambiente provinciale ed ha funzioni di supporto alle azioni prevenzione della protezione civile ed in quelle che sono diventate vere e proprie capacità del nostro Corpo provinciali, nel coadiuvare le forze dell’ordine”.

La partecipazione elle Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana, ha consentito di approfondire alcune tematiche specifiche, come:

l’attività di P.G. nei casi in cui siano coinvolti i minori (sinistri stradali, violenze familiari, baby gang);

quella ad iniziativa della PG di acquisizione delle prove e l’assunzione di sommarie informazioni nelle more della querela di parte nella nuova procedura penale

L’utilizzo legale della videosorveglianza come strumento di prova (sicurezza urbana, furti in appartamento, danneggiamenti, degrado urbano e acquisizione delle sommarie informazioni in formato audiovisivo) è stato l’altro argomento affrontato nella prima giornata dei lavori, in uno con i contrasto al degrado urbano e le strategie di controllo del territorio nel nuovo contesto normativo.

Poi una specifica azione, che la Polizia Provinciale spesso è chiamata ad eseguire e che è stata affrontata con la nuova disciplina del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e le conseguenti tecniche di indagine di polizia giudiziaria in materia di rifiuti, inoltre azioni contro il patrimonio culturale: incuria, atti vandalici e atti criminosi.

Una vera e propria sfida per la Polizia Locale.

Il convegno de “Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana” rappresenta per tutti gli addetti ai lavori un’occasione imperdibile di aggiornamento e crescita professionale.

Parallelamente al programma convegnistico, i partecipanti hanno visitato l’ampia Mostra Espositiva, allestita nei 6.000 mq del Palazzo dei Congressi e nelle aree circostanti, e che ospita numerose aziende operanti nel settore.

Un’occasione unica per conoscere e provare direttamente i nuovi prodotti e le più recenti tecnologie, verificare le soluzioni pratiche ideali per le proprie esigenze professionali.a

