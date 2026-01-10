La potentina Palumbo conquista l’argento a Hong Kong: “è il suo miglior risultato in carriera”. Complimenti

L’atleta potentina Francesca Palumbo conquista l’argento nella Coppa del Mondo di fioretto a Hong Kong.

Come riporta ansa “solo la statunitense Lee Kiefer, numero 1 del ranking internazionale, ha fermato la marcia della 31enne azzurra verso un secondo posto che rappresenta il suo miglior risultato in carriera nel circuito iridato a livello individuale.

Proveniente dalle qualificazioni, Palumbo è stata protagonista di una super prestazione cominciata con i successi sulla francese Ranvier (15-9) e sulla giapponese Nagase (15-2).

A seguire, l’atleta lucana di stanza a Frascati ha dovuto affrontare due assalti tutti in “casa Italia”: prima, negli ottavi, ha superato per 15-10 la capitana Arianna Errigo, poi nei quarti ha battuto 15-11 Martina Sinigalia ottenendo così la certezza di un posto sul podio.

In semifinale Palumbo ha travolto la francese Morgane Patru 15-4.

Per l’atleta lucana è il sesto podio in Coppa del Mondo, dopo cinque bronzi, nonché il ritorno in zona medaglie a tre anni di distanza dal terzo posto ottenuto nella tappa di gennaio 2023 a Parigi”.

Complimenti alla giovane Francesca che porta a casa un altro meritato successo!