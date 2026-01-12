Lago Pantano di Pignola: “valorizzare le potenzialità”

“Come comunicato nei giorni scorsi, a seguito dell’annuncio dell’assessore Pepe del finanziamento dell’infrastruttura idrica per il Lago Pantano di Pignola, abbiamo formalmente depositato la proposta attraverso la quale chiediamo che l’Amministrazione Comunale sia coinvolta e che il Comune rientri, in qualità di macrofornitore, tra i beneficiari di compensazioni”.

Lo afferma Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale.

“Ci vorrà del tempo – evidenzia Lacorazza – ma riteniamo sia importante avere un orizzonte strategico su come tutelare e valorizzare una riserva naturalistica che ha importanti potenzialità e per la quale da oltre un anno ci stiamo battendo affinché l’ex Oasi WWF entri nel patrimonio della Regione Basilicata e si possano avviare i lavori di un progetto a titolarità Provincia di Potenza.

Questa mattina abbiamo nuovamente sollecitato e chiesto aggiornamento all’assessore regionale Mongiello. Riteniamo che intorno al Lago Pantano di Pignola si possa fare di più, molto di più, individuando anche risorse per un progetto strategico i cui investimenti possano trovare un giusto equilibrio con una gestione che, nel tempo, si stabilizzi con le risorse derivanti proprio dalle compensazioni idriche”.

“Siamo al cospetto, quindi – conclude Lacorazza – di una potenzialità che andrebbe messa a valore nell’interesse dell’intero territorio regionale, del Comune di Pignola e degli operatori economici, ma anche come naturale luogo di interesse e di benessere per la Città di Potenza”.