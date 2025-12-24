Laurenzana: il Castello feudale è pronto a tornare al suo antico splendore con un corposo finanziamento. I dettagli

Dichiarano congiuntamente l’Onorevole Salvatore Caiata e il Sindaco di Laurenzana, Giuseppe Trivigno:

«Il finanziamento di 660.000 euro ottenuto dal Ministero della Cultura nell’ambito del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” per l’intervento di riqualificazione degli ambienti interni ed esterni del Castello feudale di Laurenzana è il frutto di un lavoro di squadra tra un’Amministrazione comunale attiva e determinata e una rappresentanza parlamentare fortemente radicata sul territorio.

Questo è l’ennesimo finanziamento intercettato dall’Amministrazione comunale in questi anni, segno di una progettualità costante e di una presenza istituzionale che non si limita alle parole ma porta a casa risorse concrete per creare opportunità, servizi e sviluppo per la nostra comunità e per l’intera area interna lucana.

Il progetto prevede, tra l’altro:

il rimontaggio del pozzo monumentale nel cortile,

la trasformazione del terrazzo sud in un belvedere attrezzato,

il consolidamento della scala monumentale,

il recupero del primo piano nobile da destinare a esposizioni e convegni, secondo una metodologia di restauro altamente conservativa che valorizza materiali e tecniche tradizionali.

Si tratta di un investimento complessivo di circa 660.000 euro, che consentirà di rendere il Castello un vero attrattore culturale e turistico per tutta l’area, in coerenza con la strategia nazionale e regionale di valorizzazione della rete dei castelli.

In un contesto in cui le aree interne rischiano lo spopolamento, questa linea di finanziamento nazionale dedicata ai Grandi Progetti Beni Culturali dimostra che quando i diversi livelli istituzionali collaborano – Comune, Regione e Parlamento – il territorio ottiene risorse, visione e prospettive per il futuro.

Continueremo a seguire passo dopo passo progettazione, gara e cantiere, fino al totale completamento della struttura, magari attraverso l’implementazione di ulteriori risorse.

Il Castello non è solo un monumento: è il cuore antico di Laurenzana, il luogo dove si riconosce la nostra storia, dove si specchiano i nostri paesaggi e dove si intrecciano i ricordi di generazioni.

Restituirgli vita significa restituire orgoglio, identità e speranza a tutta la comunità: vogliamo che ogni bambino di Laurenzana possa crescere guardando questo Castello non come un rudere da lontano, ma come una casa aperta alla cultura, agli incontri e al futuro del paese».