Soccorso Alpino Basilicata “Custode del Pollino”: “Grazie ai volontari. Il loro operato è fondamentale”. Ecco il riconoscimento

Nel pomeriggio del 22 dicembre Il Soccorso Alpino e Speleologico lucano ha ricevuto il premio “Custodi del Pollino” dal Commissario del Parco, Luigi Lirangi.

L’iniziativa, alla sua prima edizione, intende valorizzare i volontari e le associazioni che, con impegno costante e silenzioso, operano per preservare le ricchezze naturalistiche e culturali del Parco Nazionale del Pollino.

Tra i premiati, il Soccorso Alpino di Basilicata che si distingue per il ruolo cruciale che svolge sul territorio.

I suoi volontari garantiscono la sicurezza di escursionisti e visitatori, intervenendo in situazioni spesso complesse e pericolose: soccorrono persone bloccate sui sentieri, vittime di incidenti o colte da malori improvvisi, e operano in ambienti difficili come gole, dirupi e aree boschive.

Questo servizio non solo salva vite, ma permette anche a chi visita il Parco di farlo in sicurezza, valorizzando un turismo responsabile e sostenibile.

Il Commissario Lirangi, durante la cerimonia, ha sottolineato l’importanza della presenza del Soccorso Alpino:

“Il loro operato è fondamentale per garantire la tutela dei visitatori e la conservazione del nostro territorio.

Grazie a questi volontari, il Parco può essere scoperto in sicurezza, promuovendo un turismo sempre più consapevole e rispettoso dell’ambiente”.

Il premio riconosce non solo la professionalità dei volontari, ma anche il loro spirito di dedizione e altruismo.

Per il Soccorso Alpino, ricevere il riconoscimento dei “Custodi del Pollino” significa vedere valorizzato il lavoro quotidiano svolto sul territorio, spesso in condizioni difficili e con grande sacrificio personale, a beneficio della comunità e della sicurezza pubblica.