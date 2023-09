L’emergenza cinghiali non accenna a diminuire: “La Basilicata non può più aspettare”. Questa la situazione

“Bisogna dare piena attuazione al Piano straordinario per la Peste Suina Africana e per il depopolamento del cinghiale messo a punto dal commissario straordinario, Vincenzo Caputo.

E’ quanto chiedono i territori: una risposta immediata ed efficace al problema dei cinghiali”.

E’ quanto asserisce il consigliere regionale della Lega e presidente della prima Commissione consiliare, Gianuario Aliandro, che aggiunge:

“Agli assessori al ramo, Alessandro Galella e Francesco Fanelli ribadisco l’assoluta necessità di uniformarsi alla nuova Ordinanza, la n.5, adottando provvedimenti di ordine applicativo e assicurando omogeneità nella gestione del rischio della malattia della peste suina e nell’abbattimento della specie cinghiale in sovrannumero.

La caccia è una risposta valida al problema e ancora adesso i cacciatori, sebbene abbiano pagato regolarmente i tesserini, sono impediti nell’esercizio del loro diritto.

Questo, a maggior ragione, alla luce anche dell’ampliamento stabilito con direttiva europea del 21 settembre 2023 con la quale sono aumentati i Comuni della Basilicata ricompresi nella Zona 1 a rischio peste suina che, evidentemente, non dà più luogo ad equivoci e ad attese.

Serve un’immediata e rapidissima ordinanza regionale che autorizzi la caccia nelle zone a rischio in Basilicata e che dia piena libertà ai cacciatori di poter coadiuvare le forze preposte all’abbattimento dei cinghiali.

In Basilicata, come anche nelle altre regioni, i cacciatori devono essere visti come garanti della biodiversità animale e come custodi della sicurezza dei nostri territori.

A loro deve andare il massimo riconoscimento per il lavoro che possono svolgere per aiutare la Regione nella gestione di questa emergenza che non accenna a diminuire.

Rinnovo il mio appello agli assessori a fare presto e ad adottare quanto è disciplinato nell’ordinanza del commissario straordinario all’emergenza, Vincenzo Caputo.

La Basilicata non può più aspettare”.a

