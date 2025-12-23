L’IISS “Petrucceli -Parisi” di Tramutola apre le porte a questi studenti. L’iniziativa

“Da quando ci siamo insediati abbiamo sostenuto ed incoraggiato l’azione e la didattica innovativa della sede di Tramutola dell’IISS “Petrucceli –Parisi, scuola mirabilmente guidata dal Dirigente Roberto Santarsiere, e non l’abbiamo fatto per ragioni di mero legame territoriale ,ma perché credevamo e continuiamo a farlo in una formazione didattica innovativa che dialoga con il mondo delle professioni e delle imprese, come dimostra l’elevato tasso di occupazione dei suoi diplomati.

Anche sulla base della presenza dell’istituto, è stato individuato in Tramutola la sede dell’ITS Academy-Meccatronica, che costituisce una coerente continuazione del corso di studio legato alle esigenze professionali delle aziende del comprensorio e non solo, come dimostra l’adesione dell’A.I.D.A.M. (Associazione Italiana di Automazione Meccatronica) con cui l’amministrazione ha sottoscritto specifica convenzione per la promozione e lo sviluppo, nell’area della Val d’Agri, di start-up e insediamento di realtà produttive.

Per queste ragioni, con piacere, pubblichiamo il testo ricevuto della sede di Tramutola dell’IISS in merito agli open-day che si terranno presso l’istituto”.

Queste le parole del sindaco di Tramutola Luigi Marotta, in previsione dell’avvio delle giornate di orientamento, per l’anno scolastico 2026/2027, dell’IPS di Tramutola (PZ), plesso distaccato dell’IISS “Petruccelli-Parisi” di Moliterno.

Si tratta di un istituto scolastico che punta sull’innovazione, sul futuro e sull’ industria 4.0 attraverso la robotica.

La scuola annuncia l’avvio degli open-day e lo fa mettendo in luce un’eccellenza territoriale che rappresenta un’autentica calamita per i giovani appassionati di tecnologia: un vero e proprio hub di innovazione nella Val d’Agri.

L’istituto professionale di Tramutola non è solo aule e libri, ma un cantiere permanente di idee e progetti, dove gli studenti non sono spettatori passivi, ma protagonisti attivi della rivoluzione tecnologica.

Le date per scoprire questa realtà all’avanguardia sono già fissate e rappresentano un’occasione unica per toccare con mano il domani:

Open Day (Laboratori Aperti) – Sedi di Tramutola e Moliterno:

• DICEMBRE, venerdì19 dalle h 16:30 alle h 19:30. NB: Probabilmente questa data sarà anticipata al giorno 13;

• GENNAIO, martedì 13, martedì 27 e mercoledì 28 dalle h 8:00 alle h 14:00. Sabato 17 e sabato 31 dalle h 16:30 alle h 19:30. Domenica 18 dalle h 9:30 alle h 13:30;

• FEBBRAIO, domenica 1 h 9:30 alle h 13:30 Open Labs (Laboratori Aperti) – Sedi di Tramutola e Moliterno.

Ciò che colpisce immediatamente visitando i laboratori è l’atmosfera dinamica: qui la teoria appresa si trasforma in realtà tangibile e oltre i banchi i robot prendono vita.

Gli studenti non si limitano a studiare la programmazione sui libri, ma la applicano ad una gamma di attrezzature che lasciano a bocca aperta.

Immaginate cani robot che eseguono percorsi complessi, auto telecomandate (e presto a guida autonoma) che sfrecciano su piste sperimentali, e bracci robotici industriali che assemblano oggetti con precisione millimetrica.

Queste non sono dimostrazioni per visitatori, ma progetti reali, interamente programmati e gestiti dai ragazzi e dalle ragazze dell’istituto, affiancati da attrezzature come stampanti 3D, schede elettroniche e visori VR.

Il vero vanto dell’istituto è il laboratorio di Robotica-Meccatronica, un’eccellenza che brilla per la sua unicità: è l’unico laboratorio di questo tipo presente nell’intera Val d’Agri.

Un punto di riferimento formativo che proietta gli studenti direttamente nel cuore dell’Industria 4.0 e delle moderne discipline STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics).

L’offerta formativa è ricca e verticalizzata sulle esigenze del mercato del lavoro, garantendo una solida preparazione pratica. Nel dettaglio, oltre al Laboratorio di Robotica Meccatronica, i laboratori presenti a Tramutola sono:

1. Elettrotecnico-Automazione Industriale: Trattasi di un laboratorio storico sempre al passo con i tempi, rivisitato secondo le nuove tecnologie, dove si acquisiscono competenze sulla progettazione, sul montaggio, sul collaudo e sulla manutenzione di impianti elettrici, civili, industriali, termici, sui sistemi automatizzati di macchine e apparati(PLC), utilizzando anche competenze meccaniche ed informatiche.

2. Elettronico-Programmazione: Secondo laboratorio storico dell’Istituto, dedicato allo sviluppo di circuiti ed alla logica di programmazione embedded;

3. Informatico: Dotato delle più recenti attrezzature hardware e software, per formare esperti in sistemi operativi, reti e sviluppo applicativo;

4. Meccanico-Informatico CNC (Controllo Numerico Computerizzato): Per formare tecnici specializzati nella prototipazione e nella produzione industriale avanzata;

5. Scienze Integrate (laboratorio in fase di allestimento).

Agli studenti un invito, quello di “scegliere il proprio futuro e non un indirizzo scolastico”.

Perché iscriversi al Professionale di Tramutola? La risposta è: “Perché qui non si sceglie solo un indirizzo di studio, si sceglie un futuro concreto”.

L’istituto offre una “corsia preferenziale” verso il mondo del lavoro, fornendo competenze pratiche, immediatamente spendibili ed altamente richieste dalle aziende del territorio e oltre.

Tecnologia, innovazione e creatività: a Tramutola il tuo futuro è già in funzione nell’era delle STEAM. “Non perdete l’occasione di far parte di questa realtà: vi aspettiamo agli Open Day”.