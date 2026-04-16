L’intensità dell’amore in versi: l’appuntamento ad Avigliano

Un evento che promette di toccare le corde più intime dell’animo umano.

Sabato 18 aprile 2026, alle ore 18:00, presso il Chiostro di Palazzo di Città ad Avigliano, si terrà la presentazione di “Cuori Clandestini”, la seconda raccolta di poesie della giovane poetessa aviglianese Giovanna Santarsiero.

L’opera è stata edita dalla rinomata casa editrice Pisani Teodosio Edizioni.

In questo nuovo lavoro, Santarsiero continua a esplorare il confine tra l’individualità e il collettivo, tra il pubblico e il privato, con uno sguardo profondo e sensibile verso le emozioni e i sentimenti che spesso rimangono nascosti.

“Cuori Clandestini” non è solo una raccolta di poesie, ma un viaggio emozionale attraverso l’intensità dell’amore.

Le parole di Santarsiero non sono mai banali.

Con una scrittura essenziale, ma al contempo straordinariamente evocativa, la poetessa riesce a trasmettere la forza di quei sentimenti che vivono fuori dal tempo e dallo spazio, relegati in luoghi nascosti del cuore, ma vivi e pulsanti.

Di seguito la locandina con i dettagli.