L’IPS di Tramutola accelera sull’innovazione: orientamento potenziato, mobilità sostenibile ed un boom di iscrizioni

L’IPS di Tramutola continua a distinguersi come punto di riferimento per la formazione tecnica nella Val d’Agri, grazie ad un percorso di orientamento sempre più strutturato, moderno e vicino alle esigenze del territorio e delle aziende.

Quest’anno, grazie alla collaborazione con Lucania Power Camp e con la Fondazione Eni Enrico Mattei, la scuola ha, ulteriormente, rafforzato le proprie attività orientative, offrendo agli studenti delle classi quinte un’esperienza formativa di alto livello, capace di ridurre il disallineamento tra competenze possedute e competenze richieste dal mondo del lavoro.

Il progetto ha permesso agli studenti di confrontarsi con professionisti, tecnici ed esperti del settore, sperimentando attività laboratoriali avanzate ed approfondendo temi cruciali come la mobilità sostenibile, l’innovazione tecnologica ed il ruolo delle energie rinnovabili nei contesti locali.

Un percorso che ha contribuito, in modo significativo, a ridurre il mismatch tra formazione ed occupazione, offrendo ai ragazzi strumenti concreti per orientarsi con consapevolezza nel proprio futuro professionale.

L’IPS di Tramutola ha, quindi, avviato un importante focus sulla valorizzazione delle risorse del territorio, promuovendo una visione moderna della scuola come motore di sviluppo locale.

Le attività svolte hanno mostrato come l’innovazione, se ben guidata, possa diventare un’opportunità reale per i giovani e per l’intera comunità.

Il lavoro costante del corpo docente, la qualità dei laboratori e la capacità della scuola di attivarsi in modo tempestivo e propositivo hanno generato un risultato straordinario: ben 45 nuove iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

Un traguardo significativo, soprattutto in una valle caratterizzata da una bassa densità abitativa, che conferma la fiducia delle famiglie e la credibilità dell’offerta formativa dell’Istituto.

Un sentito ringraziamento va al Dirigente Scolastico, Prof. Roberto Santarsiere, per la visione, il sostegno costante e la capacità di promuovere una scuola dinamica, aperta ed innovativa.

Un grazie speciale va, inoltre, agli esperti esterni intervenuti nel progetto, che con professionalità e competenza hanno arricchito il percorso formativo degli studenti.

L’Istituto esprime, anche, gratitudine all’Amministrazione Comunale di Tramutola, sempre vicina alla scuola, ed in particolare al Sindaco, Dott. Luigi Marotta, per l’attenzione, la presenza ed il supporto alle iniziative educative ed orientative.

Un riconoscimento doveroso va, ancora, a tutti i Docenti dell’Istituto, che con dedizione, impegno quotidiano e spirito di squadra rendono possibile la crescita dei nostri studenti ed il raggiungimento di risultati così significativi.