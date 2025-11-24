Maltempo: chiusa la Tirrena Inferiore a Castrocucco di Maratea

Le intense precipitazioni in corso hanno determinato il superamento del livello di allerta del pluviometro di Castrocucco, così come comunicato dalla Protezione Civile regionale.
A seguito di ciò, il Commissario – nel rispetto quanto stabilito dal protocollo di gestione della fruibilità della SS18 “Tirrena Inferiore” a Castrocucco di Maratea (PZ) – ha disposto l’interdizione al transito della tratta al km 241,600 (oggetto del monitoraggio) per un arco temporale di 48 ore, ovvero fino alle ore 14.00 (circa) di mercoledì 26 novembre.
Si ricorda che nel regolare esercizio che la tratta stradale è fruibile, a senso unico alternato, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 22.00.