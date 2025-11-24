Con una panchina rossa Potenza dice no alla violenza contro le donne. Ecco quando l’inaugurazione

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, domani, martedì 25 novembre, la Camera di commercio della Basilicata inaugurerà due panchine rosse quale simbolo universale della lotta contro la violenza sulle donne: una presso la sede di Potenza in via dell’Edilizia e l’altra presso la sede di Matera in via Lucana.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) e sostenuta dal Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera, si inserisce tra le azioni positive previste dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 dell’Ente, per quanto concerne le “Pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto alle discriminazioni”, e rientra nel più ampio impegno del Sistema camerale lucano nel promuovere la cultura del rispetto e della parità di genere sia all’interno dell’organizzazione sia sul territorio.

L’appuntamento di Potenza è previsto per le ore 09.30, quello di Matera per le ore 15.00.

