Maltempo in Basilicata: ecco l’allerta meteo della Protezione Civile

L’instabilità causata dalla perturbazione di origine atlantica in transito sul Mediterraneo occidentale continuerà a interessare, anche nella giornata di domani martedì 23 dicembre, le regioni del Nord-Ovest, portando precipitazioni nevose fino a quote alto collinari o di bassa montagna sul Piemonte centro-meridionale e sull’entroterra ligure di ponente.

Gli effetti della perturbazione tenderanno però a estendersi nel corso della giornata a tutto il Centro-Sud, in particolare ai settori tirrenici di Toscana, Lazio e Campania e a quelli meridionali della Puglia, portando piogge o temporali sparsi.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 23 dicembre, allerta gialla sui settori occidentali di Umbria e Abruzzo, su quelli tirrenici della Campania e sull’intero territorio di Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni.