Maratea: la Fiamma Olimpica ha illuminato la bellezza senza tempo della Perla del Tirreno. Ecco i dettagli

Ieri la nostra splendida Maratea è diventata custode di un simbolo universale: la 𝐅𝐢𝐚𝐦𝐦𝐚 𝐎𝐥𝐢𝐦𝐩𝐢𝐜𝐚 ha attraversato le strade, portando con sé un messaggio di pace, unità e speranza.

Dalle vette del Monte San Biagio, sotto lo sguardo del Cristo Redentore, fino ai vicoli del borgo e ai riflessi del porto, fa sapere la Pro Loco:

“la fiaccola ha illuminato la bellezza senza tempo del nostro territorio.

Vedere la comunità riunita, l’entusiasmo dei giovani e l’orgoglio dei nostri tedofori ci ha ricordato che, proprio come nello sport, Maratea sa correre verso grandi traguardi quando è unita.

La Pro Loco Maratea è fiera di aver sostenuto e celebrato questo momento storico che mette la nostra città al centro della mappa mondiale dello sport e della cultura.

Grazie a chi ha reso possibile questa giornata indimenticabile!”.

(Foto marateawelcome / Comune di Maratea)