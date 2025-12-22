ULTIME NEWS

Ritrovato Marco, il giovane lucano di cui si erano perse le tracce

22 Dicembre 2025

Dal 10 Dicembre scorso si erano perse le tracce di Marco Giosa, studente lucano fuori sede a Roma.

Il giovane, 23enne, era scomparso dalla sua abitazione della capitale.

Il cellulare risultava spento.

I genitori avevano denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.

Ecco gli ultimi aggiornamenti dal Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone”:

“Iniziamo la settimana con un’altra bellissima notizia.

Marco Giosa è stato ritrovato e sta bene.

Grazie a quanti hanno condiviso il nostro appello e, lo hanno cercato”.