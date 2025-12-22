Ritrovato Marco, il giovane lucano di cui si erano perse le tracce

Dal 10 Dicembre scorso si erano perse le tracce di Marco Giosa, studente lucano fuori sede a Roma.

Il giovane, 23enne, era scomparso dalla sua abitazione della capitale.

Il cellulare risultava spento.

I genitori avevano denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.

Ecco gli ultimi aggiornamenti dal Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone”:

“Iniziamo la settimana con un’altra bellissima notizia.

Marco Giosa è stato ritrovato e sta bene.

Grazie a quanti hanno condiviso il nostro appello e, lo hanno cercato”.