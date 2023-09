Melfi, sciopero dei lavoratori davanti lo stabilimento Stellantis: “siamo qui per ribadire che i patti si rispettano”! I dettagli

Fa sapere in un comunicato il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo che parteciperà questa mattina al presidio organizzato dai sindacati metalmeccanici davanti all’ingresso B dello stabilimento Stellantis di Melfi in occasione dello sciopero provinciale di 8 ore dei lavoratori del polo automotive.

Afferma il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo:

“È importante essere qui per ribadire a Stellantis che i patti si rispettano e per dire al Governo che i tavoli sono utili se producono risultati concreti in termini di politiche e investimenti per il settore.

Qui a Melfi si gioca il futuro di tutta la nostra regione la cui economia dipende fortemente dalla presenza di questo importante sito industriale.

A livello globale il settore automotive sta attraversando una fase di trasformazione epocale che non ha precedenti.

Davanti a questo radicale cambio di paradigma della mobilità serve una risposta condivisa fatta di strategie industriali chiare e socialmente responsabili e serve una politica industriale che non sia un ripiego verso posizioni di retroguardia che significherebbero la fine del settore automotive in Italia.

La transizione verso la mobilità elettrica è una sfida che va accompagnata con investimenti concreti su occupazione, filiere, ricerca e sviluppo.

Senza questi investimenti l’obiettivo del milione di vetture che il Governo si è dato nelle interlocuzioni con Stellantis rischia di essere irrealistico.

La Cisl è pronta a sostenere le scelte che vanno nella direzione di una transizione socialmente sostenibile a tutela dei lavoratori e dei territori interessati”.a

