Meteo, attenzione: su Potenza è in arrivo il maltempo? Ecco le ultime previsioni

Sulla Basilicata è probabile che dalle prossime ore si registrerà un progressivo aumento del maltempo.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Venerdì 2 Gennaio, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 7°C, la minima di 2°C.
Invece, Sabato 3 Gennaio avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 6°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.