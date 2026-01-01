Migliaia di giovani insieme a Parigi per chiedere un cuore libero da pregiudizi: ecco le parole dell’Arcivescovo Metropolita di Potenza

Nella celebrazione di chiusura dell’incontro europeo dei Giovani di Taizè, Mons. Carbonaro ha concelebrato l’Eucarestia della solennità della Madre di Dio con L’Arcivescovo di Parigi nella Chiesa di Sant’Ignazio, nei pressi del Santuario mariano di Rue du Bac. Mons. Carbonaro ha dichiarato come:

“L’esperienza spirituale e di comunione vissuta da migliaia di giovani in questi giorni, è il grido per la pace che sale a Dio alle porte del nuovo anno.

La pace è possibile guardandosi negli occhi e pregando insieme per chiedere un cuore libero da pregiudizi che rafforzano le distanze e generano indifferenza”.