Meteo Potenza: peggioramento in agguato! Ecco gli ultimi aggiornamenti

Condizioni meteo piuttosto instabili sulle nostre regioni meridionali, stante il transito di una nuova circolazione depressionaria che darà luogo a precipitazioni sparse tra Basilicata, Molise e Puglia.

Non sarà la sola a transitare nei prossimi giorni; atteso l’ingresso di una seconda depressione che rinnoverà instabilità a più riprese, specie nella prima parte della settimana ma localmente anche tra Natale e Santo Stefano, con piogge e graduale calo termico.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 22 Dicembre avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 5°C.

Invece, Martedì 23 Dicembre avremo cieli grigi o nebbiosi al mattino.

Peggioramento dal pomeriggio con piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 5°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e di dopodomani.