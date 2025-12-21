Una Natale solidale alla scuola primaria di Lagopesole: docenti, famiglie e alunni preparano pacchi per le persone in difficoltà. L’iniziativa

Per il secondo anno consecutivo l’Istituto Comprensivo Spaventa Filippi ha promosso un’iniziativa di solidarietà che ha coinvolto l’associazione “Avanti gli Ultimi”, gli alunni, le famiglie e il personale docente.

Il progetto, proposto dalla maestra Carmela Mecca e sostenuto dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Rina Montanarella, si inserisce nel percorso educativo dell’Istituto volto alla promozione dei valori della cittadinanza attiva e della solidarietà.

La partecipazione delle famiglie è stata ampia e sentita, gli alunni, guidati dalle insegnanti, sono stati direttamente coinvolti nella preparazione dei pacchi solidali.

Nel plesso della scuola primaria di Lagopesole sono stati complessivamente preparati 14 pacchi destinati ad altrettante famiglie: 12 realizzati dalle sei classi e 2 grazie al contributo delle docenti.

L’associazione “Avanti gli Ultimi”, con sede a Potenza, è presieduta da Antonella Tancredi e opera da anni sul territorio attraverso la raccolta e la distribuzione di beni di prima necessità, quali generi alimentari, giochi, materiale scolastico, abbigliamento e altri beni, presso la “Boutique del Cuore” e il “Negozio del Cuore”.

L’associazione non riceve contributi in denaro né dispone di conti correnti, ma basa la propria attività esclusivamente sulla donazione di beni materiali.

Nel giorno di Natale i volontari provvedono alla consegna dei pacchi alle famiglie beneficiarie, con l’intento di offrire un segno concreto di vicinanza e solidarietà e di porgere gli auguri festivi.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione educativa: la scuola ha il compito di formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di comprendere il valore della condivisione e dell’aiuto reciproco.

Attraverso esperienze come questa, gli alunni imparano che la solidarietà non è una rinuncia, ma una risorsa che arricchisce l’intera comunità scolastica e sociale.