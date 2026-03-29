Meteo: su Potenza ancora basse temperature! Le ultime previsioni

L’alta pressione cede rapidamente favorendo l’ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con debole piogge sparse.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 30 Marzo, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 4°C.
Martedì 31 Marzo avremo cieli molto nuvolosi o coperti con possibili deboli nevicate al mattino, in trasformazione in pioggia al pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 5°C, la minima di 1°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.