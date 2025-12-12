Meteo, su Potenza con Santa Lucia arrivano anticiclone e bel tempo. Le previsioni

Un vasto campo anticiclonico determina condizioni di bel tempo su Puglia, Molise e Basilicata garantendo spazi soleggiati e temperature miti.
Fase stabile che si protrarrà almeno fino alla metà del mese.
Saranno probabili però degli annuvolamenti specie lungo i litorali, con nubi basse marittime frammiste a foschie; più nubi e piogge dal 16 dicembre.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Sabato 13 Dicembre avremo una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 4°C.
Invece, Domenica 14 Dicembre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 4°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.