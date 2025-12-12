Potenza: consegnati dal Questore riconoscimenti e medaglie al personale della Polizia di Stato

In occasione delle imminenti festività natalizie, il Questore di Potenza ha voluto incontrare tutto il personale della Polizia di Stato della provincia di Potenza e dell’Amministrazione Civile dell’Interno per il rituale scambio degli auguri.

Dopo un momento di raccoglimento e preghiera, tenutosi nella Sala Riunioni “Giambattista Rosa” insieme al Cappellano della Polizia di Stato, Don Giuseppe Tarasco, il Questore ha proceduto alla consegna dei decreti di conferimento dei riconoscimenti concessi dal Prefetto di Potenza per anzianità e merito di servizio al personale della Polizia di Stato.

Alla presenza del personale della Questura, delle Specialità territoriali e della rappresentanza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, sono state inoltre consegnate le Medaglie di commiato che il Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. ha fatto pervenire al personale collocato in quiescenza, nel corso dell’anno, per raggiunti limiti di età.

Il Questore ha rivolto a tutti i presenti l’augurio di un sereno Natale, esprimendo un caloroso ringraziamento per l’impegno e la dedizione che quotidianamente il personale dimostra nello svolgimento delle attività istituzionali.