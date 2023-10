Meteo: su Potenza continua l’ottobrata con piacevoli temperature? Queste le ultime previsioni

L’azione protettiva dell’anticiclone nordafricano sul Mediterraneo centro-occidentale favorirà condizioni di tempo stabile (massime sui 29-32°C in pianura).

Ma che tempo ci sarà su Potenza nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Venerdì 13 Ottobre, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 28°C, la minima di 13°C.

Sabato 14 Ottobre avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 26°C, la minima di 11°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

