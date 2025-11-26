Meteo: su Potenza nuovo calo delle temperature in arrivo! Ecco le previsioni

Nuovo peggioramento in arrivo tra Puglia, Molise e Basilicata per l’arrivo di una perturbazione dal Nord Europa.
Attese precipitazioni diffuse nel corso della settimana, con piogge che localmente potranno risultare abbondanti.
Temperature previste in nuovo calo, specie verso il weekend.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Giovedì 27 Novembre avremo cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 6°C, la minima di 3°C.
Invece, Venerdì 28 Novembre avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 4°C, la minima di 2°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.