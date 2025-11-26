Tito si prepara ad accendere l’albero di Natale più grande della Basilicata!

𝗖𝗼𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗥𝗼𝘃𝗲𝘀𝗰𝗶𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗠𝗮𝗴𝗶𝗮! 𝗟’𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗕𝗮𝘀𝗶𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮.
L’appuntamento è per 𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟲 𝗗𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱 per la 𝗫𝗫𝗜𝗜^ 𝗖𝗲𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗔𝗰𝗰𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲!
Un evento imperdibile che segna l’inizio delle feste natalizie a Tito.
Questi i dettagli principali forniti dall’Amministrazione:
- Cerimonia Ufficiale: 𝟬𝟲 𝗗𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗢𝗿𝗲 𝟮𝟬:𝟬𝟬, 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮 – 𝗧𝗶𝘁𝗼.
𝗧𝗲𝗹𝗲𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹𝗯𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝗲, 𝗰𝗵𝗲 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗱𝗶𝘀𝗰𝗲 𝗮𝗹 𝘀𝘂𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗶𝗹 𝘀𝗶𝗺𝗯𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗡𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀.
L’evento è realizzato da 𝗔𝗡𝗦𝗣𝗜 𝗖𝗮𝗿𝗶𝘁𝗮̀ 𝗧𝗶𝘁𝗼 con il Patrocinio della 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗧𝗶𝘁𝗼.
Consiglio regionale della Basilicata e Basilicata Energia LUCE & GAS.
L’accensione sarà trasmessa in diretta sui canali social ufficiali del Comune di Tito e sulla pagina Facebook.
Di seguito la locandina con i dettagli.