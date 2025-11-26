ULTIME NEWS

Tito si prepara ad accendere l’albero di Natale più grande della Basilicata!

26 Novembre 2025

𝗖𝗼𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗥𝗼𝘃𝗲𝘀𝗰𝗶𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗠𝗮𝗴𝗶𝗮! 𝗟’𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗕𝗮𝘀𝗶𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮.

L’appuntamento è per 𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟲 𝗗𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱 per la 𝗫𝗫𝗜𝗜^ 𝗖𝗲𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗔𝗰𝗰𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲!

Un evento imperdibile che segna l’inizio delle feste natalizie a Tito.

Questi i dettagli principali forniti dall’Amministrazione:

  • Cerimonia Ufficiale: 𝟬𝟲 𝗗𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗢𝗿𝗲 𝟮𝟬:𝟬𝟬, 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮 – 𝗧𝗶𝘁𝗼.

𝗧𝗲𝗹𝗲𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹𝗯𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝗲, 𝗰𝗵𝗲 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗱𝗶𝘀𝗰𝗲 𝗮𝗹 𝘀𝘂𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗶𝗹 𝘀𝗶𝗺𝗯𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗡𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀.

L’evento è realizzato da 𝗔𝗡𝗦𝗣𝗜 𝗖𝗮𝗿𝗶𝘁𝗮̀ 𝗧𝗶𝘁𝗼 con il Patrocinio della 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗧𝗶𝘁𝗼.

Consiglio regionale della Basilicata e Basilicata Energia LUCE & GAS.

L’accensione sarà trasmessa in diretta sui canali social ufficiali del Comune di Tito e sulla pagina Facebook.

Di seguito la locandina con i dettagli.