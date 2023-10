Meteo: su Potenza temperature in picchiata e pioggia in arrivo! Queste le previsioni aggiornate

Fine settimana ancora stabile sulle regioni del sud Italia, con cielo in prevalenza sereno o parzialmente nuvoloso.

Con l’inizio della prossima settimana, correnti umide di estrazione atlantica determineranno un progressivo incremento della nuvolosità, con l’arrivo di precipitazioni sparse, a carattere moderato o localmente intenso.

Atteso inoltre un netto ma temporaneo calo delle temperature, in nuova risalita nei giorni a seguire, complice una successiva rimonta dell’alta pressione.

Ma che tempo ci sarà su Potenza nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Domenica 15 Ottobre, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 24°C, la minima di 13°C.

Lunedì 16 Ottobre avremo cieli molto nuvolosi al mattino con piogge, in assorbimento nel pomeriggio con ampie schiarite dalla sera.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 12°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e di dopodomani.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)