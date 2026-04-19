Muro Lucano accoglie le reliquie di San Gerardo Maiella. Le parole del sindaco

Oggi è una giornata perfetta, nella sua semplicità.
Una di quelle che non hanno bisogno di grandi eventi per restare nel cuore, perché tutto trova il suo posto con naturalezza.
Così racconta il primo cittadino di Muro Lucano, Giovanni Setaro:
“Il sole ha accolto San Gerardo, avvolgendolo in una luce calda e sincera, mentre il suono della banda si mescolava all’emozione viva dei suoi concittadini.
C’era qualcosa di profondamente autentico nell’aria, come se ogni passo, ogni sguardo, fosse parte di una memoria condivisa che continua a vivere.
Saranno giorni intimi, giorni in cui ritroveremo una sintonia profonda con la nostra comunità.
Ripercorreremo le strade del Santo, che poi sono anche le nostre: fatte di gesti semplici, di tradizioni, di legami che resistono al tempo.
Dal 23 aprile l’anno gerardino assumerà una forma più ufficiale e istituzionale.
Intanto, lasciamoci cullare da questa dolce vicinanza e godiamoci il nostro concittadino Gerardo, così come siamo, insieme”.
Ecco una foto.