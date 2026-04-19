Potenza: tra le navate della Cattedrale, il Maestro Simone Genuini guida orchestra e coro del Liceo Musicale “Walter Gropius” in un programma da Mozart a Frisina. I dettagli dell’evento

Esiste, all’interno degli strumenti ad arco, un minuscolo cilindro di legno chiamato anima.

È invisibile dall’esterno, eppure è il cuore pulsante dello strumento: senza di esso, il suono resta muto, opaco, privo di vita.

È da questa potente metafora che prende il nome Le note dell’anima, l’evento concertistico che giunge quest’anno alla sua III Edizione, trasformando la Cattedrale di San Gerardo di Potenza in un tempio di spiritualità e bellezza condivisa.

L’edizione 2026 riveste un significato profondo, che va ben oltre l’esecuzione tecnica.

Il concerto è dedicato alla memoria di Rocco De Carolis, fratello del docente Marcello, in un gesto di vicinanza che unisce l’intera comunità scolastica nel ricordo e nell’affetto.

Al contempo, l’evento si inserisce nelle celebrazioni del Giubileo Francescano, proponendo la musica come strumento privilegiato di elevazione spirituale: voce di pace, coro di armonia e fraternità.

Tra le navate di una delle cattedrali più belle della Basilicata, ogni nota diventa preghiera, ogni silenzio tra i movimenti si fa spazio di contemplazione.

Sotto la guida prestigiosa del Maestro Simone Genuini — allievo di Carlo Maria Giulini e direttore della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, figura di primo piano nel panorama direttoriale italiano — l’Orchestra e il Coro del Liceo Musicale Walter Gropius proporranno un itinerario che attraversa tre secoli di storia della musica sacra, Mozart, Rossini, Vivaldi, Pergolesi e Frisina.

Le composizioni di Monsignor Frisina — direttore della Cappella Musicale Lateranense e compositore tra i più amati della musica liturgica contemporanea — sono note per la capacità di parlare all’uomo moderno con un linguaggio melodico immediato ma colto, capace di abbracciare la fede senza rinunciare alla qualità artistica.

Tutti i dettagli e le note di sala del concerto sono disponibili a questo link sites.google.com/view/le-note-dellanima2026

Il concerto nasce dalla sinergia tra il Liceo Musicale Walter Gropius, il Comune di Potenza, le associazioni SMAC Lucania Classica e Associazione R. Leoncavallo di Potenza, associazioni culturali che da anni lavorano per la vita musicale del nostro territorio e rappresenta il culmine di un imponente lavoro corale che coinvolge studenti, ex alunni e docenti preparatori.

Portare orchestra e coro tra le navate della Cattedrale significa offrire alla città non solo una performance tecnica, ma una vera meditazione condivisa.

In un’epoca di rumore costante,

Le note dell’anima invita al silenzio dell’ascolto, cercando di restituire a ogni spettatore, attraverso il talento dei giovani musicisti lucani, qualcosa che somigli all’infinito.

Ecco un riepilogo dell’evento in programma: