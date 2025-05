Giovedì 15 maggio Muro Lucano sarà la grande protagonista RAI.

Come fa sapere il Sindaco, Giovanni Setaro:

“Oltre a mostrarsi in tutta la sua bellezza per il Giro d’Italia, andrà anche in onda su Geo & geo un documentario denominato “Il Muro della Basilicata”, un lavoro dedicato al nostro territorio, luogo autentico e scrigno di grandi bellezze.

Un ringraziamento speciale alla Pro Loco Murese APS e a tutti coloro che hanno collaborato a questo progetto”.